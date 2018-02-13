Google запускает AMP Stories

Во вторник, 13 февраля, компания Google запустила новый сервис AMP Stories.

Контент нового формата предназначен для быстрого доступа к необходимой информации с мобильных устройств, сообщает Repubblica.it.

Это напоминает более улучшенный вариант историй, получивших распространение в Snapchat и Instagram.

Этот новый формат позволяет издателям создавать картинки, видео и анимацию для мобильных устройств, которые быстро загружаются. «Это формат для создания визуально богатых повествований, предназначенных для смартфона. Он дает новые возможности для создания визуально интересных историй», – сказал менеджер по продуктам для проекта AMP Руди Галфи.

Сейчас сервис предлагает новости с CNN, Mic, SBNation, The Washington Post, Cosmopolitan, Wired, People и Mashable.