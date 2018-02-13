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13 февраля, в 13:31
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Google запускает AMP Stories

Новый формат мобильного контента предназначен для обеспечения большей активности пользователей

Во вторник, 13 февраля, компания Google запустила новый сервис AMP Stories.

Контент нового формата предназначен для быстрого доступа к необходимой информации с мобильных устройств, сообщает Repubblica.it.

Это напоминает более улучшенный вариант историй, получивших распространение в Snapchat и Instagram.

Этот новый формат позволяет издателям создавать картинки, видео и анимацию для мобильных устройств, которые быстро загружаются. «Это формат для создания визуально богатых повествований, предназначенных для смартфона. Он дает новые возможности для создания визуально интересных историй», – сказал менеджер по продуктам для проекта AMP Руди Галфи.

Сейчас сервис предлагает новости с CNN, Mic, SBNation, The Washington Post, Cosmopolitan, Wired, People и Mashable.


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