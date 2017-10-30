Google запустила в Пуэрто-Рико воздушные шары с доступом в интернет

Корпорация Google начала предоставлять жителям Пуэрто-Рико доступ к интернету при помощи воздушных шаров, запущенных в небо.

К таким мерам пришлось прибегнуть в результате серьезных повреждений инфраструктуры от недавних ураганов, сообщает ТАСС.

Представитель Google отметил, что в небо запустили несколько шаров, оснащенных спецоборудованием. Они подняты на высоту около 18 тысяч метров над землей и передают интернет по Wi-Fi-связи. Аппараты работают на солнечной энергии, поэтому пользоваться интернетом можно только в светлое время суток.

Компания договорилась с Федеральной комиссией США по связи о запуске 30 воздушных шаров, благодаря которым интернет появится в самым удаленных районах Пуэрто-Рико.

Корпорация Tesla, в свою очередь, устанавливает в больницах Пуэрто-Рико солнечные батареи и энергонакопительные системы. Руководитель компании Илон Маск выделил на восстановление Пуэрто-Рико $250 тысяч.