string(73) "http://praktika.ru/wp-content/plugins/advanced-responsive-video-embedder/" Google запустила в Пуэрто-Рико воздушные шары с доступом в интернет
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30 октября, в 11:25
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Google запустила в Пуэрто-Рико воздушные шары с доступом в интернет

Аппараты работают на солнечной энергии

Корпорация Google начала предоставлять жителям Пуэрто-Рико доступ к интернету при помощи воздушных шаров, запущенных в небо.

К таким мерам пришлось прибегнуть в результате серьезных повреждений инфраструктуры от недавних ураганов, сообщает ТАСС.

Представитель Google отметил, что в небо запустили несколько шаров, оснащенных спецоборудованием. Они подняты на высоту около 18 тысяч метров над землей и передают интернет по Wi-Fi-связи. Аппараты работают на солнечной энергии, поэтому пользоваться интернетом можно только в светлое время суток.

Компания договорилась с Федеральной комиссией США по связи о запуске 30 воздушных шаров, благодаря которым интернет появится в самым удаленных районах Пуэрто-Рико.

Корпорация Tesla, в свою очередь, устанавливает в больницах Пуэрто-Рико солнечные батареи и энергонакопительные системы. Руководитель компании Илон Маск выделил на восстановление Пуэрто-Рико $250 тысяч.

 


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