Сегодня:
$
Нефть
Золото
27 октября, в 00:47
Новости

Гора прибыл в Россию на фестиваль ЗОЖ

Хафтор Бьёрнссон не только актер, но и самый сильный человек Европы

В Москву прилетел Хафтор Бьёрнссон, сыгравший Гору Клигана в знаменитом сериале «Игра Престолов». Он не только хороший актер, но и самый сильный человек Европы. Именно благодаря его званию “Самого сильного викинга планеты”, его пригласили на фестиваль здорового образа жизни SN PRO EXPO.

Хафтор Бьёрнссон, более известный, как Гора, смог пронести на себе бревно весом 645 килограммов на 5 шагов, пишет официальный сайт SN PRO EXPO. Кроме того, Бьернссон установил новый рекорд скорости перетаскивания холодильников. Вес спортсмена более 200 килограмм, а его рост — 2 метра и 6 сантиметров.

По словам организаторов, мероприятие уникально тем, что оно будет интересно и начинающим, и профессиональным спортсменам. Также оно, наверняка, понравится фанатам «Игры Престолов»: Гора проведет для участников фестиваля ЗОЖ бесплатную автограф и фото-сессию, а также продемонстрирует свою силу и мощь.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
02 октября, в 17:16
Звезда «Игры престолов» посетит фестиваль здорового образа жизни в Москве
Новости
02 октября, в 10:02
Новый дипломатический представитель США прибыл в Россию
Новости
18 октября, в 16:53
Москва примет Russian Internet Week 2017

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо