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Гордеев и Беглов назначены полномочными представителями президента РФ

Владимир Путин подписал соответствующие указы

В понедельник, 25 декабря, президент России Владимир Путин подписал указ «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе».

Текст документа выложен на сайте президента России. До этого губернатора Воронежской области отправили в отставку по собственному желанию.

«Назначить Алексея Гордеева полномочным представителем президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе», – сказано в документе.

Аналогичный указ был подписан и для Александра Беглова. Путин назначил его полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, освободив его от ранее занимаемой должности.

Оба указа вступили в силу с момента их подписания.

 

 


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