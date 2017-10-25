Город Бельпуч первым в Каталонии провозгласил независимость

Городской совет Бельпуча, расположенного в Каталонии, первым в регионе провозгласил «независимость Каталонской Республики». Объявление сделали прямо на улице после заседания городского совета.

На заседании было решено не прислушиваться к решению Мадрида об ограничении местного самоуправления в Каталонии, пишет ТАСС. На данный момент провозглашение независимости носит символический характер — громкое заявление сделали во время акции под названием «Выходим на балконы». По задумке, жители городов и деревень по всей Каталонии должны выйти на балконы и крикнуть о том, что регион должен быть независимым. Первым городом, в котором прошла акция, стал Бельпуч.

Ранее «Практика» не раз писала о противостоянии Каталонии, которая хочет стать независимой, и Мадрида, который не хочет это признавать.