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Город Бельпуч первым в Каталонии провозгласил независимость

Заявление прозвучало на улице после заседания городского совета

Городской совет Бельпуча, расположенного в Каталонии, первым в регионе провозгласил «независимость Каталонской Республики». Объявление сделали прямо на улице после заседания городского совета.

На заседании было решено не прислушиваться к решению Мадрида об ограничении местного самоуправления в Каталонии, пишет ТАСС. На данный момент провозглашение независимости носит символический характер — громкое заявление сделали во время акции под названием «Выходим на балконы». По задумке, жители городов и деревень по всей Каталонии должны выйти на балконы и крикнуть о том, что регион должен быть независимым. Первым городом, в котором прошла акция, стал Бельпуч.

Ранее «Практика» не раз писала о противостоянии Каталонии, которая хочет стать независимой, и Мадрида, который не хочет это признавать.


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