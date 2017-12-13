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13 декабря, в 11:31
Новости

Госдеп США объяснил лишение RT аккредитации

Телеканал получил статус иноагента

Официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт объяснила, почему конгресс  лишил телеканал RT аккредитации из-за статуса иноагента.

Об этом она рассказал во время брифинга, сообщает RT. Корреспондент RT спросил представителя Госдепа, не противоречит ли решение конгресса ее октябрьским заявлениям о том, что статус иноагента не влияет на работу СМИ в США.

«Когда США требуют от кого-либо зарегистрироваться в качестве иностранного агента, мы никоим образом не влияем на их возможность освещать новости и доносить информацию», — сказала Науэрт.

Науэрт подчеркнула, что отозвать аккредитацию канала решила Галерея корреспондентов конгресса, которая определяет доступ СМИ в конгресс для освещения его работы.

Науэрт также отметила, что присутствие RT на брифинге в качестве представителя российского правительства говорит о том, что свободу прессы никто не ограничивает.

 


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