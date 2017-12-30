Госдеп США призвал Росси оказать влияние на руководство Сирии

Россия должна оказать влияние на руководство Сирии, чтобы Дамаск согласился на активизацию гуманитарной помощи страдающему населению страны.

К таким действиям призвал в распространенном заявлении Госдеп США. «Мы повторяем наш призыв к РФ выполнить свои обязательства и обеспечить, чтобы режим Асада прекратил варварские атаки против мирных жителей Сирии», — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что сирийское правительство должно разрешить проводить эвакуацию больных из осажденного района Восточной Гуты, а также позволить доставлять в регион медицинскую и гуманитарную помощь.