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Госдеп США призвал Росси оказать влияние на руководство Сирии

В страну хотят ввозить гуманитарную помощь страдающему населению

Россия должна оказать влияние на руководство Сирии, чтобы Дамаск согласился на активизацию гуманитарной помощи страдающему населению страны.

К таким действиям призвал в распространенном заявлении Госдеп США. «Мы  повторяем наш призыв к РФ выполнить свои обязательства и обеспечить, чтобы режим Асада прекратил варварские атаки против мирных жителей Сирии», — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что сирийское правительство должно разрешить  проводить эвакуацию больных из осажденного района Восточной Гуты, а также позволить доставлять в регион медицинскую и гуманитарную помощь.


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