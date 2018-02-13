Госдеп США: Россия продолжает игнорировать Минские соглашения

Госдепартамент США напомнил о третьей годовщине подписания Минских соглашений и в очередной раз обвинил Россию в игнорировании обязательств, принятых в рамках данного пакета мер.

Как сообщает пресс-слубжа Госдепа, пресс-секретарь ведомства Хизер Науэрт отметила, что санкции, связанные с Крымом, останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украине.

“К сожалению, Россия по-прежнему игнорирует свои обязательства по минским соглашениям”, – подчеркнула Науэрт.

Также она добавила, что Соединенные Штаты призывают Францию и Германию сохранить действующие в отношении РФ ограничительные меры, пока российское правительство не выполнит всех условий Минского договора.