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Госдеп США: RT должен зарегистрироваться иноагентом

Хезер Науэрт сообщила, что статус иностранного агента в США и России - разные вещи

Государственный департамент США предложил телеканалу Russia Today зарегистрироваться иностранным агентом. По словам Хезер Науэрт, представителя пресс-службы Госдепа США, статус иноагента в США и России — совершенно разные вещи.

RT должны зарегестрироваться в обязательном порядке. Это довольно простой процесс, пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы. Хезер Науэрт пояснила, что в России закон об иноагентах нацелен на те организации, которые получают любое, даже самое мизерное, финансирование из иностранных источников, а также — участвуют в политической деятельности.

В США же, по словам Науэрт, зарегистрироваться в качестве иностранного агента, нужно если организация просто участвует в политической деятельности. Также Науэрт подчеркнула, что это не повлияет на свободу слова.


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