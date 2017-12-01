Госдеп: у госсекретаря Тиллерсона и Дональда Трампа есть разногласия

Официальный представитель госдепа Хезер Науэрт опровергла информацию о том, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон оставит свою должность из-за разочарованности им Трампом. Также она рассказала об их разногласиях.

“Очевидно, что у них есть разногласия в разных областях политики, это без сомнений. Это очевидно. Госсекретарь сам об этом говорил, и это одна из причин, почему президент его нанял”, – заявила она комментируя их встречу состоявшуюся 30 ноября. Науэрт подчеркнула, что Тиллерсон продолжит выполнять свою работу, пока президент не примет решения об обратном, сообщает РИА Новости.

За несколько часов до заявления Науэрт ряд американских СМИ сообщали о разочарованности Трампа в работе госсекретаря и готовности Тиллерсона оставить свою должность.

В конце июля Тиллерсону не понравились публичные комментарии президента США Дональда Трампа в адрес генерального прокурора страны Джеффа Сешнса, после чего также сообщалось о том, что он может досрочно покинуть свой пост, о чем ранее писала «Практика».