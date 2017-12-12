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12 декабря, в 19:58
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Госдеп: Украина не желает создавать антикоррупционный суд

По мнению США, Киев рискует финансированием Международного валютного фонда

Власти США выразили обеспокоенность нежеланием официального Киева сформировать независимый антикоррупционный судебный орган.

Как передает РИА Новости, об этом заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. Он отметил, что таким образом Украина рискует получением финансовой помощи со стороны Международного валютного фонда.

Митчелл назвал отсутствие стремления создать антикоррупционный суд явной регрессией в плане проведения реформ. Тем более, по его словам, Украина в целом реализует весьма амбициозную программу преобразований.


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