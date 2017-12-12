Госдеп: Украина не желает создавать антикоррупционный суд

Власти США выразили обеспокоенность нежеланием официального Киева сформировать независимый антикоррупционный судебный орган.

Как передает РИА Новости, об этом заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. Он отметил, что таким образом Украина рискует получением финансовой помощи со стороны Международного валютного фонда.

Митчелл назвал отсутствие стремления создать антикоррупционный суд явной регрессией в плане проведения реформ. Тем более, по его словам, Украина в целом реализует весьма амбициозную программу преобразований.