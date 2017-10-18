Госдеп заявил, что Турция удерживает двух сотрудников дипмиссий США

Власти Турции продолжают удерживать под стражей двух сотрудников дипломатических миссий США. Арестованы Метин Топуз, работник генконсульства США в Стамбуле, и Хамза Улучай, переводчик из консульства в Адане. Правительство Турции утверждает, что они занимались террористической деятельностью.

Тем временем, никаких доказательств этому не представлено, пишет ТАСС, ссылаясь на Хезер Наужрт, начальника пресс-службы Госдепа США. Она подчеркнула, что это чрезвычайно серьезное обвинение, но свидетельств представители США еще не видели.