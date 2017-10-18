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Госдеп заявил, что Турция удерживает двух сотрудников дипмиссий США

Правительство Турции утверждает, что задержанные занимались террористической деятельностью

Власти Турции продолжают удерживать под стражей двух сотрудников дипломатических миссий США. Арестованы Метин Топуз, работник генконсульства США в Стамбуле, и Хамза Улучай, переводчик из консульства в Адане. Правительство Турции утверждает, что они занимались террористической деятельностью.

Тем временем, никаких доказательств этому не представлено, пишет ТАСС, ссылаясь на Хезер Наужрт, начальника пресс-службы Госдепа США. Она подчеркнула, что это чрезвычайно серьезное обвинение, но свидетельств представители США еще не видели.

Метин Топуз был задержан в октябре по обвинению в нарушении конституции, а Хамза Улучай — по подозрению в связях с Рабочей партией Курдистана, деятельность которой запрещена в Турции. Ранее «Практика» писала о том, что после ареста сотрудников дипмиссий США приостановила выдачу неиммиграционных карт в Турции. Анкара отразила шаг Вашингтона аналогичным действием.

 


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