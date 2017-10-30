Сегодня:
$
Нефть
Золото
30 октября, в 19:37
Новости

Госдума изучит эффективность системы помилования в России

Данное право принадлежит главе российского государства

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников подчеркнул необходимость изучения эффективности существующей системы помилования в России.

Так он отреагировал на предложение правозащитницы Людмилы Алексеевой о создании Совет по помилованию при президенте РФ, сообщает ТАСС.

В понедельник, 30 октября, глава российского государства Владимир Путин подчеркнул, что вопрос о создании данного Совета можно рассматривать после детального анализа практики в этой сфере. «Сейчас комиссии существуют в субъектах Федерации. Они принимают документы, рассматривают их и направляют в администрацию президента», — сказал Крашенинников.

Руководитель комитета подчеркнул, что подобные предложения ранее уже звучали. Сейчас надо сделать структуру, которая будет похожа на предыдущую.

Конституции РФ гласит, что право помилования принадлежит главе государства. Отказ в данной просьбе обжалованию не подлежит, однако может быть отправлен повторно.

 


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
05 октября, в 15:22
Путин: визит короля Саудовской Аравии в Россию — знаковое событие
Новости
05 октября, в 16:13
Президент России назначил нового заместителя главы МИД

Оставить комментарий

avatar
Алексей
Гость
Алексей

Дураку понятно, что этот закон будет касаться элит.

2 дней 20 часов назад
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо