Госдума может запретить курить около подъездов

Министерство здравоохранения Российской Федерации подготовило положительный отзыв правительства в ответ на поправки в антитабачный закон, который был внесен на рассмотрение Госдумы летом 2017 года. Предлагается запретить курить в лифтах, помещениях общего пользования и на открытом воздухе на расстоянии менее чем 10 метров от входа в подъезды многоквартирные домов.

Как пишет газета «Известия», ведомство положительно оценивает запрет курения вблизи подъездов, поскольку считают неправильным, что соседи, а в том числе и дети, и пожилые люди, и страдающие астмой, вынуждены дышать табачным дымом. Однако возникает много вопросов по поводу того, как будет осуществляться контроль исполнения запрета.

В данный момент проект отправлен на согласование в Роспотребнадзор, Минстрой, Минэкономразвития, Минфин и Минюст.

Редакция «Практики» поддерживает данный законопроект, потому что курение вредит здоровью не только курящего, но и окружающих его людей, которые в настоящее время ничего не могут с этим поделать и становятся пассивными курильщиками, что, по мнению ученых, повышает риск возникновения различных заболеваний, в том числе рака.