Госдума назвала отставку Аграмунта потерей для ПАСЕ

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа рассказал, что Педро Аграмунт отстаивал демократические принципы и его уход с поста председателя ПАСЕ – потеря для этой организации.

Чепа напоминает, что Аграмунт не отстаивал интересы делегации Российской Федерации в ПАСЕ, однако с его отставкой Европа потеряла один разумный голос в своем парламенте, сообщает РИА Новости.

Аграмунт, по его словам, ушел с поста главы ПАСЕ ввиду личных причин, основная из которых — принятие «недемократических мер», которые «лишили смысла его мандат».

Организация официально подтверждает отставку Педро Аграмунта, до избрания нового председателя на следующей части сессии Ассамблеи исполнять его обязанности будет старший вице-председатель Роджер Гейл.

Ранее «Практика» писала о том, что ПАСЕ обсудит украинский закон об образовании.