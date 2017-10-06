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06 октября, в 16:56
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Госдума назвала отставку Аграмунта потерей для ПАСЕ

Исполнять обязанности председателя будет Роджер Гейл

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа рассказал, что Педро Аграмунт отстаивал демократические принципы и его уход с поста председателя ПАСЕ – потеря для этой организации.

Чепа напоминает, что Аграмунт не отстаивал интересы делегации Российской Федерации в ПАСЕ, однако с его отставкой Европа потеряла один разумный голос в своем парламенте, сообщает РИА Новости.

Аграмунт, по его словам, ушел с поста главы ПАСЕ ввиду личных причин, основная из которых — принятие «недемократических мер», которые «лишили смысла его мандат».

Организация официально подтверждает отставку Педро Аграмунта, до избрания нового председателя на следующей части сессии Ассамблеи исполнять его обязанности будет старший вице-председатель Роджер Гейл.

Ранее «Практика» писала о том, что ПАСЕ обсудит украинский закон об образовании.


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