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Госдума обсудит внесудебную блокировку сайтов запрещенных организаций

Сейчас процедура занимает очень много времени

Государственная Дума РФ рассмотрит законопроект о внесудебной блокировке сайтов запрещенных в РФ организаций. Эту инициативу внесли в конце сентября Юрий Швыткин, представитель «Единой России», Олег Николаев, представитель «Справедливой России» и коммунист Александр Ющенко.

Новый законопроект позволит быстро блокировать распространяемые информационные материалы, пишет ТАСС со ссылкой на пояснительную записку. Изменения планируют внести в статью «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» — именно она дает возможность мгновенно блокировать сайты, например, по требованию Генеральной прокуратуры РФ.

Сейчас процедура проходит так: полиция изучает «подозрительный» сайт, готовит материалы и направляет их в Генпрокуратуру. Та, в свою очередь обращается в суд, который принимает решение. В случае, если оно положительное, Роскомнадзор обязывает провайдеров заблокировать сайт.


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