Госдума обсудит внесудебную блокировку сайтов запрещенных организаций

Государственная Дума РФ рассмотрит законопроект о внесудебной блокировке сайтов запрещенных в РФ организаций. Эту инициативу внесли в конце сентября Юрий Швыткин, представитель «Единой России», Олег Николаев, представитель «Справедливой России» и коммунист Александр Ющенко.

Новый законопроект позволит быстро блокировать распространяемые информационные материалы, пишет ТАСС со ссылкой на пояснительную записку. Изменения планируют внести в статью «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» — именно она дает возможность мгновенно блокировать сайты, например, по требованию Генеральной прокуратуры РФ.