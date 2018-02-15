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15 февраля, в 22:58
Новости

Редкое издание двухтомника Пушкина продали за 1 миллион рублей

Ценная книга была продана на аукционе

Уникальный коллекционный двухтомник Александра Пушкина, изданный в 1835 году под названием”Поэмы и повести”, продали на аукционе “Литфонда”. Лот “ушел с молотка” за круглую сумму – один миллион рублей.

Издание дорого тем, что оно представлено “во владельческом полукожаном переплете эпохи”, сообщает “Литфонд“. На двухтонике есть потертости и карандашные пометы, которые придают изданию особую ценность. Подлинные ценители литературы и книг готовы выкладывать за подобные тома круглые суммы – миллион рублей это не предел.

Первая издания была напечатана в апреле, а  вторая – в августе 1835 года. На тот момент тираж книги составил 1200 экземпляров. В двухтомник, который стоил не более 20 рублей, входили самые популярные произведения Пушкина от  “Руслана и Людмилы” до “Полтавы”.


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Александр
Гость
Александр

“На двухтонике”, “карандашные пометы”, “Первая издания была напечатана”.
Учитывая, что новость о книгах основоположника современного русского языка, это прекрасно!

15 дней 4 часов назад