Редкое издание двухтомника Пушкина продали за 1 миллион рублей

Уникальный коллекционный двухтомник Александра Пушкина, изданный в 1835 году под названием”Поэмы и повести”, продали на аукционе “Литфонда”. Лот “ушел с молотка” за круглую сумму – один миллион рублей.

Издание дорого тем, что оно представлено “во владельческом полукожаном переплете эпохи”, сообщает “Литфонд“. На двухтонике есть потертости и карандашные пометы, которые придают изданию особую ценность. Подлинные ценители литературы и книг готовы выкладывать за подобные тома круглые суммы – миллион рублей это не предел.

Первая издания была напечатана в апреле, а вторая – в августе 1835 года. На тот момент тираж книги составил 1200 экземпляров. В двухтомник, который стоил не более 20 рублей, входили самые популярные произведения Пушкина от “Руслана и Людмилы” до “Полтавы”.