Госдума перестанет пускать американские СМИ

Госдума со следующей недели запретит вход американским СМИ.

Данное решение принято в ответ на действия США в отношении российских СМИ. Об этом рассказала глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, сообщает РИА Новости.

Савастьянова отметила, что в понедельник, 4 декабря, пройдет заседание комитета Госдумы по контролю и регламенту. На нем парламентарии рассмотрят данное постановление и отправят на обсуждение Совета Госдумы. В среду проект вынесут на пленарное заседание.

С момента принятия постановления вход в нижнюю палату для журналистов всех американских СМИ будет запрещен.

Ранее «Практика» сообщала, что Кремль ожидал эмоционального ответа Госдумы России в отношении американских СМИ после того, как в конгрессе США лишили аккредитации телеканал RT. В четверг Госдума совместно с Совфедом и МИД России прорабатывали ответные меры на действия конгресса США.