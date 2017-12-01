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01 декабря, в 13:11
Новости

Госдума перестанет пускать американские СМИ

В среду проект вынесут на пленарное заседание

Госдума со следующей недели запретит вход американским СМИ.

Данное решение принято в ответ на действия США в отношении российских СМИ. Об этом рассказала глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, сообщает РИА Новости.

Савастьянова отметила, что в понедельник, 4 декабря, пройдет заседание комитета Госдумы по контролю и регламенту. На нем парламентарии рассмотрят данное постановление и отправят на обсуждение Совета Госдумы. В среду проект вынесут на пленарное заседание.

С момента принятия постановления вход в нижнюю палату для журналистов всех американских СМИ будет запрещен.

Ранее «Практика» сообщала, что Кремль ожидал эмоционального ответа Госдумы России в отношении американских СМИ после того, как в конгрессе США лишили аккредитации телеканал RT. В четверг Госдума совместно с Совфедом и МИД России прорабатывали ответные меры на действия конгресса США.

 


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