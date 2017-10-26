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Госдума поддержала проект о налоговых льготах для участников реновации

Нововведение будет касаться тех, кто имеет квартиру в собственности не менее трех лет.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять новый законопроект. Он касается налоговых льгот для участников программы реновации жилищного фонда.

Госдума рассмотрит законопроект уже 10 ноября, пишет ТАСС. Закон подразумевает освобождение от выплаты НДФЛ на разницу между стоимостью старой и новой квартиры.
Кроме того, участники программы реновации будут освобождены от выплаты госпошлины, а также не нужно будет облагать налогами доходы, связанные с реализацией программы реновации.

Нововведение касается тех, кто имеет квартиру в собственности не менее трех лет. Этот срок будет применяться и в отношении квартир, которые люди получат уже в рамках программы. Это позволит освободить доходы граждан от НДФЛ при продаже квартир, полученных по программе реновации, независимо от срока владения жильем, взамен которого они были получены.


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