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11 октября, в 11:41
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Госдума повысила штраф за отказ уступить дорогу пешеходам

Закон направлен на борьбу с "автохамами"

Госдума приняла проект закона о повышении размера штрафов для водителей за отказ уступить дорогу пешеходам. Если раньше тем, кто не предоставлял преимущество в движении, назначалось наказание в виде штрафа в 1,5 тысячи рублей, то теперь эта сумма составит уже 2,5 тысячи рублей.

Принятый 11 октября закон увеличивает административную ответственность водителей транспортных средств, не пропустивших пешеходов, велосипедистов и других участников дорожного движения, пользующихся преимуществом, сообщает ТАСС.

По словам первого замруководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, закон направлен на борьбу с автохамами, которые вынуждают пешеходов ждать, пока их соизволят пропустить.

Ранее «Практика» писала о том, что Общественная палата России предложила увеличить штраф за нарушение проезда пешеходного перехода до 2,5 тысяч рублей.


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