Госдума приняла закон о продлении программы маткапитала

Госдума в первом чтении приняла закон о продлении действия программы материнского капитала еще на три года.

Проект внес на рассмотрение нижней палаты парламента президент России Владимир Путин, сообщает газета Известия. Документ предусматривает продление выплат по программе до 2021 года.

Эти деньги до достижения ребенком трехлетнего возраста можно потратить на взнос или погашение долга по ипотеке, покупку товаров и услуг, необходимых для социализации детей-инвалидов. Также деньги разрешено тратить на оплату платного дошкольного образования ребенка.

Как передает РИА Новости, выплаты начислят тем, чей средний доход на одного члена семьи меньше прожиточного минимума в полтора раза.

Рассчитывать сумму выплат будут исходя из среднего прожиточного минимума по региону. Минимальную сумму будут начислять жителям Белгородской области, максимальную — Чукотского автономного округа.

Пособие назначается на год, далее надо повторно подавать документы на его продление.