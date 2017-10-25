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25 октября, в 12:41
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Госдума приняла закон об использовании остатков бюджета в 2018 году

Их будут направлять на определенные цели без внесения изменений в основной документ

Государственная дума РФ приняла закон об использовании в следующем году остатков средств федерального бюджета, которые образовались в 2017 году.

Согласно документу, все остаточные средства могут быть направлены в 2018 году на реализацию решений президента и правительства в области правоохранительной деятельности, национальной обороны и безопасности, сообщает РИА Новости.

Остатки средств направят на оплату государственных контрактов и увеличение резервного фонда правительства. Депутаты предусмотрели возможность направления средств на определенные цели без внесения изменений в закон о федеральном бюджете.

Для эффективного управления ликвидностью единого казначейского счета Минфину России и Федеральному казначейству разрешено размещать остатки бюджетных средств на депозитах в банках и по договорам РЕПО с их возвратом в следующем году.

 


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