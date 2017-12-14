Госдума приняла закон об ужесточении наказания за вербовку террористов

Государственная дума РФ приняла законопроект о введении пожизненного наказания за вовлечение в террористическую деятельность в третьем, окончательном чтении.

Как передает РИА Новости, документ был внесен на рассмотрение первым зампредом фракции “Единая Россия” Адальби Шхагошевым. Новый закон подразумевает ужесточение наказания за вербовку террористов, а также финансирование подобных организаций или иное содействие терроризму. Сообщается также, что в Уголовный кодекс РФ будет введено новое понятие – “пропаганда терроризма”.

Теперь такие преступления будут караться лишением свободны на срок до 20 лет и штрафом в размере до 700 тысяч рублей либо пожизненным заключением. Отметим, что до принятия закона максимальным наказанием за преступления в сфере терроризма было лишение свободы на срок до 10 лет.