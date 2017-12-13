Госдума рассмотрит предложения Путина о поддержке семей

В среду, 13 декабря, депутаты Госдумы приступят к рассмотрению законопроектов, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным.

Как пишет ТАСС, речь идет об инициативе ввести ежемесячные выплаты при рождении первенца до момента достижения им полутора лет, о продлении программы материнского капитала до 2021 года, а также других предложениях по улучшению демографической ситуации в России.

Как ранее передавала Praktika.ru, Владимир Путин выступил с предложением о введении с 2018 года выплат за рождение первого ребенка, субсидировании ставок по ипотеке при рождении второго или третьего ребенка и продлении программы маткапитала.