Госдума рассмотрит законопроект о налоге на допдоход для нефтяных компаний

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о налоге на дополнительный доход (НДД) в нефтяной отрасли.

Как сообщает ТАСС, принятие данного закона поможет избежать дополнительных расходов из бюджета, если добыча нефти на участках, попадающих под НДД, увеличится.

По данным Минэнерго, Госдума может принять закон в первом квартале 2018 года, таким образом новый механизм заработает уже с 1 января 2019 года.

Отмечается, что налог на дополнительный доход призван частично заменить налог на добычу полезных ископаемых и экспортные пошлины, которые взимаются с нефтяных компаний на сегодняшний день.

Как говорится в документе, НДД будет распространяться на четыре группы месторождений. В первую группу войдут новые месторождения в Восточной Сибири с выработанностью менее пяти процентов; во вторую – месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине; в третью – действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10 до 80 процентов; в четвертую – новые месторождения в Западной Сибирис выработанностью менее пяти процентов.