Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за выдачу ссылок на запрещенные сайты

Государственная дума РФ рассмотрит законопроект, по которому для операторов поисковых систем будут введены штрафы до 700 тысяч рублей. Они будут грозить тем, кто выдает ссылки на сайты, к которым ограничен доступ на территории Российской Федерации. Инициативу внесли на рассмотрение депутаты Максим Кудрявцев, Николай Рыжак и Александ Ющенко.

Согласно предложению депутатов, гражданам, которые нарушают закон, будет грозить штраф 5 тысяч рублей, должностным лицам — 50 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 500 до 700 тысяч рублей, пишет ТАСС.

Такие же штрафные санкции будут введены и относительно тех, кто не исполняет обязанности по получению доступа к информационной системе Роскомндадзора, в которой содержатся данные о сайтах, к которым ограничили доступ на территории России