Госдума рассмотрит законопроект о запрете контактных зоопарков

Госдума России может в ближайшие месяцы принять закон об ответственном обращении с животными, который запретит содержание дома диких животных, передвижные дельфинарии, контактные зоопарки и притравочные станции, заявила депутат от Ставропольского края и сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Ольга Тимофеева.

По ее словам, это единственный закон, который Госдуму просят побыстрее принять сами защитники животных, сообщает ТАСС. Тимофеева поясняет, что для его принятия сначала необходимо найти механизм действия для уже принятого закона о регистрации домашних животных.

Кроме того, нужно добиться регистрации домашних животных самими хозяевами. «Я, честно, не думала, что этот закон станет резонансным и может взбудоражить столько людей», — добавила Тимофеева.

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