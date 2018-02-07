Как на маятнике: Госдума РФ предложила вновь вернуть летнее время

Депутат партии «Единая Россия» Андрей Барышев предложил вернуть летнее время. Такой законопроект он вынес на обсуждение Государственной думы РФ.

Если законопроект будет принят, то «московское время» будет наравне с национальной шкалой относиться к всемирному времени UTC + 4 часа. По мнению депутата, переход на летнее время суток позволит рационально пользоваться светлым временем суток и укрепить здоровье россиян, пишет ВладТайм.

Барышев считает, что люди болеют гипертонией, сосудистым заболеванием сердца и многими другими болезнями именно из-за того, что их жзнь не соответствует биологическим часам. Напомним, весной 2011 года летнее время было провозглашено постоянным на всей территории РФ. Ранее Praktika.ru рассказывала о перестановках в часовых поясах.