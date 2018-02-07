Госдума сократила срок оформления загранпаспорта до трех месяцев

Госдума России приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому срок оформления загранпаспорта по месту пребывания уменьшили до трех месяцев.

При этом, данные изменения не повлияют на срок оформления загранпаспорта по месту регистрации, сообщает ТАСС.

«Предусматривается сокращение срока оформления и выдачи заграничных паспортов гражданам РФ в случае подачи заявлений об их выдаче по месту пребывания с четырех месяцев до трех месяцев”, – сказано в пояснительной записке.

По месту регистрации граждане России смогут оформлять документы в течение одного месяца, как и раньше.

Ранее Рraktika.ru сообщала, что Министерство внутренних дел разработало поправки в законодательство, согласно которым сроки оформления и выдачи загранпаспортов будут уменьшены.