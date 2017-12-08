Госдума ужесточила наказание за жестокое обращение с животными

В пятницу, 8 декабря, Госдума приняла во втором чтении законопроект об ужесточении уголовного наказания за живодерство. Теперь тем, кто проявляет жестокость в обращении с животными, может грозить до пяти лет лишения свободы.

Если раньше за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, предусматривалось максимальное наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев, то теперь минимальный срок лишения свободы за живодерство составит три года, максимальный – пять лет, сообщает РИА Новости.

“Мы сделали целый ряд очень важных шагов вперед. Во-первых, срок лишения свободы за живодерство устанавливается до пяти лет тюрьмы. Во-вторых, мы вводим наказание для догхантеров, то есть ответственность за убийство нескольких животных. В-третьих, ужесточается уголовная ответственность за садистские действия в отношении животных. В-четвертых, вводится дополнительная ответственность за публичную трансляцию фактов живодерства в сети интернет. В-пятых, ужесточается наказание за вовлечение в эту деятельность несовершеннолетних”, – пояснил журналистам председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Ранее Praktika.ru писала о том, что глава Комитета гражданских инициатив, бывший министр финансов России Алексей Кудрин займется вопросами ответственного обращения с животными.