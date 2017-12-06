Госдума запретила пускать в здание журналистов СМИ-иноагентов

В среду, 6 декабря, депутаты большинством голосов приняли закон Минюста о запрете на допуск СМИ-иноагентов в палату нижнего парламента.

В постановлении говорится, что Госдума считает неприемлемым любые посягательства на основополагающие права и свободы человека — свободу слова и право на получение и распространение информации, сообщает Life.

Всего иноагентами признаны девять средств массовой информации. Это татаро-башкирская служба “Радио Свобода”, “Сибирь. Реалии”, “Кавказ. Реалии”, “Крым. Реалии”, “Фактограф”, “Idel. Реалии”, “Голос Америки”, “Радио Свобода” и телеканал “Настоящее время”.

При этом аккредитацию при МИД, а следовательно право на посещение Госдумы, имеют только два их них — «Голос Америки» и «Радио Свобода».

За принятие постановления проголосовало 413 депутатов и только один выступил против.

Ранее «Практика» писала о том, что в Новосибирске оштрафовали экологов за отказ вступить в “иноагенты”.