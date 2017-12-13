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13 декабря, в 21:30
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Госкино Украины опубликовало список фильмов и сериалов, запрещенных к показу

Всего в нем 646 произведений

Государственное агентство по вопросам кино Украины запретило к показу в стране 646 фильмов и сериалов. Список формировался в течение трех лет: в нем, в том числе, есть и ленты российского производства.

Этим фильмам аннулированы государственные свидетельства на право распространения и демонстрацию. Причины аннулирования разные: многие ленты запретили из-за того, что в них снимались актеры из “черного списка Украины”, пишет ТАСС.  В частности, сериал “Сваты” запретили из-за участия в нем актера Федора Добронравова. Другие фильмы попали в перечень запрещенных после исследования Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино.

Кроме того, ряд российских фильмов запретили з-за того, что они были сняты после 1 января 2014 года. Соответствующий закон подписал Петр Порошенко для “повышения уровня защиты национальной безопасности Украины в информационной сфере”.


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