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28 октября, в 00:29
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Гостям Рады придется сообщать о своем гражданстве

Участников экскурсий в парламент Украины обяжут заранее предоставлять свои персональные данные

Посетителям экскурсий в здание Рады придется заблаговременно сообщать свои персональные данные. В частности, предоставлять информацию о гражданстве.

Как сообщает ТАСС, такое распоряжение дал спикер Верховной рады Андрей Парубий.

Письменное обращение о проведении экскурсии должно быть составлено на имя руководителя аппарата Рады на бланке предприятия, организации, учебного заведения, общественного объединения, международной организации с приложением списка группы участников, говорится в документе.

В список должны быть внесены фамилии посетителей, даты их рождения и гражданство.

Отмечается, что за минувший год парламент Украины посетили около 21 тысячи гостей, одна тысяча из них — граждане других государств.


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