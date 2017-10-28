Гостям Рады придется сообщать о своем гражданстве

Посетителям экскурсий в здание Рады придется заблаговременно сообщать свои персональные данные. В частности, предоставлять информацию о гражданстве.

Как сообщает ТАСС, такое распоряжение дал спикер Верховной рады Андрей Парубий.

Письменное обращение о проведении экскурсии должно быть составлено на имя руководителя аппарата Рады на бланке предприятия, организации, учебного заведения, общественного объединения, международной организации с приложением списка группы участников, говорится в документе.

В список должны быть внесены фамилии посетителей, даты их рождения и гражданство.

Отмечается, что за минувший год парламент Украины посетили около 21 тысячи гостей, одна тысяча из них — граждане других государств.