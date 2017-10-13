Государственный Эрмитаж можно посетить в Екатеринбурге

С 13 по 20 октября в Екатеринбурге пройдут Дни Эрмитажа.

Площадкой выбран музей изобразительных искусств, сообщается на официальном портале Екатеринбурга.

В пятницу по поводу открытия картин музея широкой публике состоялась пресс-конференция. Событие обсуждали начальник Управления культуры Екатеринбурга Татьяна Ярошевская, главный хранитель Эрмитажа Светлана Адаксина, директор музея ИЗО Никита Корытин и координатор программы «Сохраним культурное наследие вместе» Евгений Федоров.

Основным событием станет открытие «Портрета императрицы Марии Федоровны» кисти Ивана Крамского.

Главным проектом станет кинотеатр виртуальной реальности, в котором будет представлен фильм 2017 года «Эрмитаж. Погружение в историю». Ленту создали при помощи современных технологий. Спецочки погрузят участников мероприятия в мир искусства, они попадут в сам ильм и присоединятся к экскурсии, которую проводит Константин Хабенский.