Гражданина Норвегии арестовали за шпионаж в России

Бывший пограничный инспектор Фроде Берг был арестован за шпионаж в Москве.

Об этом сообщает Dagens Næringsliv AS со ссылкой на российские источники. Несколько норвежских СМИ ранее сообщали, что Берг был арестован во время поездки в Москву, но не было известно, в чем его обвиняют. Берг ранее работал пограничником на границе на юге Варангера.

«Иностранная служба посольства в Москве общалась с заключенными и предоставила ему помощь в соответствии с действующими принципами консульской помощи для норвежских граждан, задержанных за рубежом», – говорит менеджер по связям с Министерством иностранных дел Норвегии Фроде Оверленд Андерсен. Он утверждает, что у заключенного есть адвокат.

Берга обвинили по статье 276 Уголовного кодекса России. Полиция безопасности России полагает, что он должен был предоставить секретную информацию норвежским властям и ЦРУ.