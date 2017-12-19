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19 декабря, в 13:22
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Гражданина Норвегии арестовали за шпионаж в России

Российское консульство предоставило ему адвоката

Бывший пограничный инспектор Фроде Берг был арестован за шпионаж в Москве.

Об этом сообщает Dagens Næringsliv AS со ссылкой на российские источники.  Несколько норвежских СМИ ранее сообщали, что Берг был арестован во время поездки в Москву, но не было известно, в чем его обвиняют. Берг ранее работал пограничником на границе на юге Варангера.

«Иностранная служба посольства в Москве общалась с заключенными и предоставила ему помощь в соответствии с действующими принципами консульской помощи для норвежских граждан, задержанных за рубежом», – говорит менеджер по связям с Министерством иностранных дел Норвегии Фроде Оверленд Андерсен. Он утверждает, что у заключенного есть адвокат.

Берга обвинили по статье 276 Уголовного кодекса России. Полиция безопасности России полагает, что он должен был предоставить секретную информацию норвежским властям и ЦРУ.


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