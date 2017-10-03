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03 октября, в 18:37
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Гребцы из Подмосковья выиграли серебро на чемпионате мира в США

Спортсмены заняли второе место в распашной четверке без рулевого

Два подмосковных спортсмена из сборной России завоевали серебро на чемпионате мира по гребному спорту в США.

Об этом сообщается на сайте правительства Московской области со ссылкой на пресс-службу Министерства физкультуры и спорта области.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что гребной спорт находится на высоком уровне развития в регионе. Спортсмены из Подмосковья постоянно побеждают в разных соревнованиях, не стал исключением и чемпионат мира.

Сборную России на чемпионате мира по гребному спорту представляли россияне Александр Чаукин и Алексей Викулин. Они заняли второе место в распашной четверке без рулевого, не дотянув пару секунд до первенства.

 


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