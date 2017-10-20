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20 октября, в 17:32
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Греф посоветовал молодежи работать по 18 часов в сутки

Глава Сбербанка выступил с речью на Всемирном фестивале молодежи и студентов

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал молодежи, как добиться успеха в выбранной области. По его словам, для начало нужно спросить себя, что вы любите, чем хотите заниматься, и не надо делать то, что вам не приятно. Сделав выбор нужно работать «с сумасшедшей страстью» по 18 часов в сутки, чтобы достичь успеха.

«Россия — огромное поле для возможностей, так как у нас нет конкуренции. У нас половина страны — монополия», — цитирует его РИА Новости. Также Греф посоветовал молодежи ничего не бояться, верить в себя и свои силы и делать то, что любите и что вам интересно. «У вас точно все получится», — закончил обнадеживающими словами свою речь глава Сбербанка.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума являются около 25 тысяч молодых людей.

Ранее «Практика» писала о том, что трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин даст урок мотивации на Всемирном фестивале молодежи и студентов.


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Циник Диоген (Синопский)
Гость
Циник Диоген (Синопский)

Вор, продажная шкура и асранец греф!!! Если ты будешь работать даже по 24 часа в сутки, то и тогда тебе не хватит твоей раной жизни, чтобы возместить стране то, что ты наворовал и про…рал! Так что мы будем работать в соответствии с трудовым законодательством, а ты иди и утопись в сортире — всем сразу легче станет, что от такой мрази земля избавилась! Ха-ха-ха!!!

12 дней 22 часов назад
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