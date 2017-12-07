Греция и Египет подписали документ о военном сотрудничестве на 2018 год

Соглашение о совместных действиях в области бизнеса и обучения персонала, а также специальных сил, в том числе программы военного сотрудничества между Грецией и Египтом в 2018 году было подписано сегодня руководителем управления обороны по международным отношениям Милтиадисом Грилакисом и главой генерального директората по внешним связям египетских вооруженных сил Ахмедом Фахми Ахмедом во время специальной церемонии, состоявшейся в Каире, сообщает Tovima.

Ранее Praktika.ru писала о том, что Греция и Армения запустили программу совместной военной деятельности.