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07 декабря, в 19:38
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Греция и Египет подписали документ о военном сотрудничестве на 2018 год

Соглашение было подписано во время специальной церемонии, состоявшейся в Каире

Соглашение о совместных действиях в области бизнеса и обучения персонала, а также специальных сил, в том числе программы военного сотрудничества между Грецией и Египтом в 2018 году было подписано сегодня руководителем управления обороны по международным отношениям Милтиадисом Грилакисом и главой генерального директората по внешним связям египетских вооруженных сил Ахмедом Фахми Ахмедом во время специальной церемонии, состоявшейся в Каире, сообщает Tovima.

Ранее Praktika.ru писала о том, что Греция и Армения запустили программу совместной военной деятельности.

 


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