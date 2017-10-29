Сегодня:
$
Нефть
Золото
29 октября, в 15:44
Новости

Греция поддерживает территориальную целостность Испании

Афины отвергают "раскол страны"

Греческие власти поддерживают территориальную целостность Испании. Афины отвергают действия Каталонии по «расколу страны»  — такое заявление сделал Димитрис Тзанакопулос, официальный представитель правительства.

Греция надеется на мирный демократический диалог относительно ситуации в Каталонии, пишет РИА Новости. Односторонние действия Каталонии, тем временем, по мнению греков, подрывают единство страны и нарушают принцип неизменности границ.

Ранее «Практика» не раз рассказывала о ситуации в Каталонии. Регион борется за право стать независимым, но Мадрид выступает категорически против этого решения.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
07 октября, в 17:23
В Мадриде тысячи жителей вышли на митинг в поддержку единства Испании
Новости
16 октября, в 18:36
Мадрид потребовал от Каталонии ответа на запрос о независимости
Новости
20 октября, в 13:34
Мадрид установит временное прямое управление Каталонией

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо