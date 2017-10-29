Греция поддерживает территориальную целостность Испании

Греческие власти поддерживают территориальную целостность Испании. Афины отвергают действия Каталонии по «расколу страны» — такое заявление сделал Димитрис Тзанакопулос, официальный представитель правительства.

Греция надеется на мирный демократический диалог относительно ситуации в Каталонии, пишет РИА Новости. Односторонние действия Каталонии, тем временем, по мнению греков, подрывают единство страны и нарушают принцип неизменности границ.

Ранее «Практика» не раз рассказывала о ситуации в Каталонии. Регион борется за право стать независимым, но Мадрид выступает категорически против этого решения.