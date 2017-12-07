Гринпис подвел итоги уходящего Года Экологии в России

Гринпис эксклюзивно для Praktika.ru рассказал об успехах и провалах Года Экологии в России. Последние годы с точки зрения охраны природы были сложными, и Год экологии не оказался исключением.

Успехи отмечаются в изъятии лицензии на разработку Холоднинского месторождения, которое угрожало загрязнением Байкалу, также стало заметно меньше лесопожарной лжи, которая мешала эффективно бороться с лесными пожарами все последние годы.

Однако есть и провалы. В этом году ожидалось создание ряда важных особо охраняемых природных территорий. Этого не случилось. Не были приняты ожидавшиеся изменения в законодательстве, которые позволят решить природоохранные проблемы.

Кроме того во многих регионах страны разворачивается массовый протест против опасных проектов, который подпитывается бездействием региональных властей. Это проекты Томинского ГОКа, мусоросжигательных заводов. Все еще остается крайне тревожной ситуация с разливами нефти в отдаленных районах России.