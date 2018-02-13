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13 февраля, в 13:02
Новости

Грудинин призвал создать антикоррупционное бюро выше президента

Оно должно проверять всех без исключения

Кандидат в президенты России Павел Грудинин призвал создать Национальное антикоррупционное бюро с широкими полномочиями, которое сможет проверять даже президента страны.

Об этом он заявил во вторник, 13 февраля, во время общения в Новосибирске с журналистами, сообщает «Интерфакс».

“Нужно создать Национальное бюро по борьбе с коррупцией, которое должно проверять президента в том числе. Оно должно быть над президентом, оно должно проверять всех без исключения, неважно, друг это президента, родственник президента или сам президент”, – сказал Грудинин.

Политик утверждает, что преодолеть коррупцию поможет ограничение на число сроков пребывания на посту президента РФ. “Не два срока подряд. Президент должен сидеть два срока, не более чем. А слово “подряд” должно быть убрано”, – заявил Грудинин на пресс-конференции.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. За пост главы государства будут бороться нынешний президент РФ Владимир Путин, депутаты Владимир Жириновский и Павел Грудинин, уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, политик и основатель партии “Яблоко” Григорий Явлинский.


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Владимир
Гость
Владимир

О том,что такой орган необходим это жизненно необходимо! Но,где их взять,вернее как набирать,этих БРАТЬЕВ ,чтоб это не было,”как всегда”?

17 дней 14 часов назад
Елизавета
Гость
Елизавета

А кто это бюро проверять будет? И кто и как будет набираться состав этого бюро? Очередная структура которая будет кормиться за счет народа с безграничной властью. Господин Г вероятно во главе структуры себя видит?! От этого претендента в президенты “маниловщиной” так и несет.

17 дней 12 часов назад