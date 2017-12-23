Грудинина выдвинули кандидатом от КПРФ на выборы президента

В субботу, 23 декабря, ЦК КПРФ провел XVII предвыборный съезд, на котором поддержал кандидатуру Павла Грудинина в качестве кандидата на выборы президента России в 2018 году.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов возглавит предвыборный штаб Грудинина. “Съезд по сути дела уже очевидно сейчас единогласно проголосовал за выдвижение Павла Николаевича кандидатом в президенты”, – сказал Зюганов журналистам.

Ранее Praktika.ru освещала выступление президента России Владимира Путина на съезде партии «Единая Россия». Глава государства рассказал о том, как он видит будущее России и что готов сделать для ее развития.

Путин заявил, что планирует создать новый рынок труда, гибкую систему образования в России. Это позволит добиться благополучия граждан страны и улучшить их жизнь.