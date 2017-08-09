Группа Billy’s Band выступит в Москве

В четверг, 17 августа, российская группа Billy’s Band даст концерт по заявкам в Центральном Доме Художника. Слушатели сами выберут композиции, которые хотят услышать.

Ранее музыканты объявили голосование и каждый может прислать на почту billysbandcha@gmail.com только 5 своих любимых песен. Группа исполнит 20 композиций, набравших наибольшее количество голосов, сообщает «Интерфакс».

«ЦДХ — наш любимый зал в Москве. Все места хороши, отовсюду прекрасно слышно и видно всех музыкантов как на ладони. Обожаю ЦДХ. И рекомендую всем. В такой зал и с детьми, и с родителями не стыдно прийти. Ждем всех москвичей и ждем максимального единения со зрителями, хорового пения наших песен, подношений и, конечно, совместных фотографий после концерта! Кстати, ради такого случая мы сделаем маленькую автограф-сессию!» — заявил лидер группы Билли Новик.

Группа Billy’s Band играет в стилях джаз, блюз, свинг и рок. Коллектив существует больше 15 лет, в ее дискографии 14 студийных альбомов.