Группа по мониторингу ситуации с запахами создана в Москве

В Москве создали группу по мониторингу ситуации с неприятными запахами.

Данное предложение поступило от мэра Москвы Сергея Собянина, сообщает РИА Новости. Заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что оперативная группа будет устанавливать источник неприятного запаха, распространившийся по столице России со вчерашнего дня.

В состав группы вошли члены правительств Москвы и Московской области, сотрудники МЧС, Роспотребнадзора и Росприроднадзора. «Она создана по предложению мэра Москвы Сергея Собянина и в данный момент занимается мониторингом», – отметил Бирюков.

Чиновник подчеркнул, что за сутки воздух стал более чистым, и интенсивность запаха уменьшилась в разы. Метеоусловия способствуют скорейшему рассеиванию выбросов в атмосфере.

В пятницу Рraktika.ru сообщала, что в Центральном, Восточном и Северо-Восточном округах Москвы чувствуется неприятный запах газа и сероводорода в результате выброса газа на одном из отделений «Мосгаза».