Грузия направит в Польшу письмо об экстрадиции Саакашвили

Грузия собирается направить Польше запрос об экстрадиции Михаила Саакашвили, бывшего грузинского президента. В парламентском большинстве Грузии считают, что если экс-глава государства задержится на территории Польши, то грузинская сторона попросит власти страны выслать его на Родину.

Сейчас Михаил Саакашвили находится в Польше – туда его выслали из Украины, в которой Саакашвили провел довольно много времени, пишет Interfax. Такое заявление сделал член парламентского большинства Александр Кантария. В понедельник экс-президента Грузии задержали в киевском ресторане, посадили в самолет и насильно отправили в Польшу – именно она была страной предыдущего пребывания.

Тем временем, Саакашвили уже ждут в родной Грузии – в начале января 2018 года его признали виновным по делу “о злостном превышении полномочий” на посту президента и присудили ему три года лишения свободы. Praktika.ru регулярно рассказывает о действиях Саакашвили.