Грызлов: пресс-конференция Путина посвящена будущему страны

Председатель высшего совета “Единой России” Борис Грызлов заявил, что прошедшая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина посвящена не только грядущим выборам, но и будущему страны.

“Не только предстоящим выборам — но и тем целям, которые необходимо достичь после выборов. И даже раньше — президент сказал о некоторых поручениях, которые будут даны в ближайшее время”, — цитирует Грызлова РИА Новости. По его словам, Путин показал пример политикам, продемонстрировав, что Россия открыта к диалогу, несмотря на позицию зарубежных оппонентов.

Грызлов подчеркнул, что на основе предстоящей избирательной кампании будет сформирован и реализован образ будущего России.

Ранее Praktika.ru передавала, что под видом журналиста на пресс-конференцию президента Владимира Путина проник директор одного из Мурманских заводов.