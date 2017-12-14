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14 декабря, в 17:11
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Грызлов: пресс-конференция Путина посвящена будущему страны

Председатель высшего совета "Единой России" высказался о ежегодной традиции Путина

Председатель высшего совета “Единой России” Борис Грызлов заявил, что прошедшая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина посвящена не только грядущим выборам, но и будущему страны.

“Не только предстоящим выборам — но и тем целям, которые необходимо достичь после выборов. И даже раньше — президент сказал о некоторых поручениях, которые будут даны в ближайшее время”, — цитирует Грызлова РИА Новости. По его словам, Путин показал пример политикам, продемонстрировав, что Россия открыта к диалогу, несмотря на позицию зарубежных оппонентов.

Грызлов подчеркнул, что на основе предстоящей избирательной кампании будет сформирован и реализован образ будущего России.

Ранее Praktika.ru передавала, что под видом журналиста на пресс-конференцию президента Владимира Путина проник директор одного из Мурманских заводов.


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Валерий
Гость
Валерий

Зачем говорить о темном настоящем когда впереди светлое будущее

8 дней 2 часов назад