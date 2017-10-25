Хабаровск встретит День народного единства праздничным фестивалем

В субботу, 4 ноября, россияне будут отмечать День народного единства. Хабаровский край встретит праздник фестивалем, посвященным обычаям и традициям народов России, а также другими мероприятиями, организованными при поддержке краевого правительства и Ассамблеи народов. Предполагается, что в празднике примут участие свыше пяти тысяч граждан.

Накануне праздника, 3 ноября, на девяти площадках региона пройдет «Большой этнографический диктант», сообщается на официальном сайте правительства Хабаровского края. Также в школах состоятся торжественные линейки, концерты и классные часы. А в вечернее время музей имени Гродекова и Дальневосточный художественный музей будет ждать гостей для участия в тематической акции «Ночь искусств».

Организованный в честь праздника фольклорно-этнографический фестиваль состоится 4 ноября в 12.00 по местному времени на Комсомольской площади Хабаровска. На мероприятии выступят творческие коллективы Хабаровского края. Кроме того, в рамках фестиваля будут проводиться различные мастер-классы и состязания в национальных видах спорта. Также гости смогут попробовать блюда национальных кухонь.

В 14.30 по местному времени на набережной Адмирала Невельского пройдет «Хоровод дружбы», в конце которого в небо будут запущены воздушные шары белого, синего и красного цветов.