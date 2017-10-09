Haier инвестирует $50 млн в завод стиральных машин в Набережных Челнах

Китайская компания по производству бытовой техники Haier сообщила о намерение вложить $50 миллионов в экономику Татарстана путем инвестирования строительства собственного индустриального парка в городе Набережные Челны.

В рамках первой очереди промпарка китайская компания построит завод по производству стиральных машин мощностью 500 тысяч единиц в год, заявила глава представительства Haier в РФ Людмила Романова. Ожидается, что производство будет запущено уже в 2019 году, сообщает ТАСС.

В настоящее время в Набережных Челнах уже работает завод по производству холодильников, однако в отличие от собственного индустриального парка, он был создан на уже подготовленной инфраструктуре.

Ранее «Практика» писала о том, что американский предприниматель Джон Хаскелл изъявил желание вложить деньги в экономику Ульяновской области. Сумма инвестиций составит 1,5 миллиарда рублей.