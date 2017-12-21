Хакеры Anonymous заявили об атаках на систему подсчета голосов в Каталонии

Хакеры из международной сетевой группировки Anonymous заявили о том, что собираются атаковать испанскую электронную систему Indra. Она используется властями Испании для подсчета голосов на выборах, которые 21 декабря проходили в Каталонии.

Сообщения об атаках появились в интернете, пишет ТАСС. Пользователи сети пишут, что у Indra возникли проблемы, да и сама по себе система не так надежна как кажется.

Технический генеральный секретарь МВД Испании Хуан Антонио Пучсерве заявил, что система Indra нормально функционирует на выборах, не испытывая никаких проблем. При этом, подтвердить или опровергнуть информацию о взломе системы он не смог.