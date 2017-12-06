Хакеры из КНР активизировали действия против России в 2017 году

Главный антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Александр Гостев рассказал о том, что кибергруппировки из КНР в 2017 году активно атаковали госструктуры и военную промышленность России.

По его словам, компанией за уходящий год было зафиксировано порядка 100 группировок, занимающихся кибершпионажем. Около 25% из них общаются между собой на китайском языке, сообщают Известия.

Антивирусный эксперт подчеркивает, что Россия является «лакомым куском» для хакеров из Китая и добавляет о фокусе кибергруппировок, который в последнее время сместился с США на Российскую Федерацию.

Ранее «Практика» писала о том, что Яндекс и “Лаборатория Касперского” будут читать лекции в школах Подмосковья.